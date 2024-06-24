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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صبحي يَشكر وزير الصحة لجهوده في توفير رعاية طبية للاعبة منتخب السباحة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على توجيه الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة؛ لجهودهما في توفير رعاية ملائمة للاعبة منتخب السباحة شذي محمد نجم بمعهد ناصر.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي متابعة الحالة الصحية للسباحة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي عقب توقف عضلة القلب أثناء التدريب، بشكل مستمر مع اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين.


وأشار «صبحي» إلى تواصل جهود الدولة المصرية في دعم الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية، والتي تُعد من أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة، نحو سعيها إلى توفير جميع سبل الدعم لهم.

 

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