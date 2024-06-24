التعاون الرابع.. أحمد مالك وهدى المفتي في "مطعم الحبايب"

يواصل الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي تصوير مشاهده في مسلسل “مطعم الحبايب” المنتظر عرضه قريباً على منصة شاهد ضمن قائمة أعمالها الأصلية.

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

يُذكر أن مطعم الحبايب ليس التعاون الأول بين هدى المفتي وأحمد مالك، حيث حقق الاثنان نجاحات مشتركة في عدد من الأعمال، سواء التلفزيونية أو السينمائية، وذلك من خلال مسلسلي بيمبو وتحقيق، وفيلمي ليلة رأس السنة وكيرة والجن.

يأتي هذا بالتزامن مع عرض مسلسل مفترق طرق على منصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة على المنصة، وهو أحدث أعمال هدى المفتي وتجسد فيه شخصية (حنفي) التي تتمتع بقدر كبير من الذكاء وقوة الشخصية وسرعة البديهة ما يجعل الجميع يعتمد عليها في الاستقصاء والبحث في القضايا العويصة في مكتب المحاماة الذي تعمل به. وتشارك هدى في بطولة المسلسل مع هند صبري وإياد نصّار.

