أزمة مباراة القمة.. خطاب رسمي من رابطة الأندية يضع الأهلي في ورطة

أرسلت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي يخطره باعتذار نادي الزمالك عن خوض الفريق لمباراة القمة المقرر لها غدًا في الدوري الممتاز.

وجاءت صيغة الخطاب لتضع الأهلي فى ورطة، حيث لم يتم ذكر كلمة انسحاب فى الخطاب التي تعطي الأهلي الحصول علي النقاط الثلاث وتمنح الرابطة الحق فى معاقبة الزمالك وذلك وفقًا للمادة رقم 51 من قانون العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص علي إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقي المسابقة فإنه يتعرض لهذه العقوبات:

- غرامة مالية يحددها مجلس إدارة اتحاد الكرة.

- إذا لم يحضر الزمالك لملعب المباراة سيكون مهزومًا بثلاثية نظيفة.

- خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي.

- خصم نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويتم تحديد ترتيب الفريق في جدول المسابقة بعد خصم نقاط المباراتين.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، وفقًا لتقرير الحكم والمراقبين.

في المقابل أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً منذ قليل يعلن خلاله عدم خوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غداً الثلاثاء في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء نص البيان كالتالي:" تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً ، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه ، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر ، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار ، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لا يتوقف.

