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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بشرى لـ"كندة علوش": ربنا يجعل عملك الطيب شفيع ليكي في أزمتك

كندة علوش
كندة علوش
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حرصت الفنانة بشرى علي دعم الفنانة كندة علوش، التي أعلنت مؤخراً اصابتها بمرض السرطان.


ونشرت بشرى صورة للفنانة كندة علوش، علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتى يا كنده ربنا يكتبلك السلامة دايما ويعافيكى يخليكى لاسرتك.. من يوم ما عرفناكى فى مصر وانتى صاحبة واجب وكريمة ومجاملة ومحترمة وليكى مواقف انسانية واضحة وقوية.. ربنا يجعل عملك الطيب والخير شفيع ليكى فى ازمتك وربنا يلطف بيكى دايما".


وكانت كندة علوش قد كشفت يوم السبت الماضي عن تفاصيل إصابتها بالسرطان، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار العام ونصف العام الماضيين.

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بشرى كندة علوش