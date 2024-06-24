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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير النقل اللبناني: إغلاق وفتح المطارات في بلدنا يرجع لحكومتنا فقط

وزير الأشغال العامة
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية
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نفى وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، ان يكون الاتحاد الدولي للنقل يريد إغلاق مطار بيروت، قائلا: "هذا كذب، وقرار إغلاق وفتح المطارات سيادي يرجع للحكومة اللبنانية فقط لا غير دون سواها في العالم".

وأضاف "حمية"، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ممنوع منعا تاما أن يتجرأ احد على سيادتنا وقرارنا ومرافقنا العامة، ولى زمن الخنوع والخضوع".

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: "الأمر الإضافي .. اتحاد النقل الجوي محترم له سمعته في العالم، وكل شركات الطيران مرتبطة ارتباطا مباشرا بذلك الاتحاد، ونفى ما نُسب إليه داخل مقال صحيفة تلجراف البريطانية".

وواصل: "العدو الإسرائيلي غدار، ولا يمكن أن نأمن له منذ أن وُجد على حدودنا، والوضع في بلدنا معروف والمطار يعمل والأجهزة الأمنية مسؤوليتها حماية الأمن به، والأجهزة الجمركية مسؤوليتها ما تحتويه كل البضائع استيرادا وتصديرا".
 

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية مطار بيروت القاهرة الاخبارية