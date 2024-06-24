لف وارجع تاني.. الأهلي يلغي معسكر القمة بعد انسحاب الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلغاء المعسكر الذي كان سينتظم فيه الفريق خلال الساعات الماضية استعدادا لمباراة القمة 128 التي كان مقرر لها غدا.

وتقرر إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقرر لها غدا السبت في الدوري بعد إعلان الزمالك عدم خوض اللقاء.

وأبلغ كولر اللاعبين بإنهاء المعسكر رسميا بعدما تَوجهت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أحد الفنادق القريبة من إستاد القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الزمالك.

وأنهى الفريق تدريباته منذ قليل بملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة.

وطلب من اللاعبين الاستعداد للمباراة وعدم الانشغال بأي أمور أخرى.



بيان انسحاب الزمالك من مباراة القمة

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً ، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم .

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه ، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر ، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً .

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار ، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لا يتوقف .. الزمالك أولاً