أزمة مباراة القمة.. هل يطيح انسحاب الزمالك بوزير الرياضة من الحكومة الجديدة؟

حالة من التوتر والغضب يشهدها الشارع الرياضي فى مصر قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة القمة امام الأهلي والتي كان مقرر لها غداً الثلاثاء .

وبعد اجتماعات ومشاورات وبينات فشلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الايام الماضية فى محاولات أثناء الزمالك عن قرار الانسحاب رغم تدخل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإحتواء الموقف .

فهل يطيح انسحاب الزمالك بوزير الرياضة فى الحكومة الجديدة ؟

وكشف مصدر خاص لـ“البوابة نيوز”، عن إجابة هذا السؤال الشائك وقال ان الأزمة لن يكون لها تأثير من قريب او بعيد من استمرار او رحيل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واضاف المصدر، ان الأزمة لا تخص وزارة الرياضة بشكل مباشر وتدخل “صبحي” جاء بشكل ودي لاحتواء الموقف.

واشار المصدر، ان التوقعات تشير إلى استمرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى منصبه فى الحكومة الجديدة وذلك بسبب مشاركة البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يأتي هذا بسبب إشراف وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي ملف الأولمبياد بالكامل وهو الأمر الذي يرفع أسهم وزير الرياضة في الاستمرار خصوصاً بعد النتائج التي يحققها اللاعبون المصريون علي جميع المستويات خلال الفترة الماضية، وفي حالة رحيلة سيكون بناء علي روية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة.



وأعلن نادي الزمالك فى بيان رسمي منذ قليل عدم خوض لقاء القمة جاء فيه:



تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً ، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم .

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه ، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً .

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار ، و شكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف .