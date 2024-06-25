ريتا كاتز تتحدث عن خطورة استخدام الإرهابيين للذكاء الاصطناعي

تحدثت الكاتبة "ريتا كاتز"، المديرة التنفيذية والمؤسسة لمجموعة SITE Intelligence Group، غير الحكومية والمتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب وتتبع الجماعات المتطرفة، عن خطورة استخدام تلك الجماعات للذكاء الاصطناعي، وكيف تتطور تلك الجماعات بتطور تلك الخاصية.

وتقول كاتز، في مقالة لها على واشنطن بوست، إن تنقية الذكاء الاصطناعي كانت واضحة للغاية في هجوم داعش على روسيا، عندما أعلن عنه في فيديو مصور ذو جودة عالية للغاية، خاصة بعد ظهور صحفي يرتدي الزي العسكري وهو في كامل اتزانه، لكن بعد لحظة إدراك تبين أن هذا الصحفي هو شخصية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

والتطور يكمن في ما يقرأه حرفيا، في تقرير صدر في 23 مارس عن وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش، و تمت مشاركة الفيديو بشكل بارز لداعش مع الآلاف من الأعضاء في 27 مارس، بعد خمسة أيام من مذبحة Crocus City Hall.

فمنذ ذلك الحين، تم تداول خمسة مقاطع فيديو أخرى بعنوان "أخبار الحصاد"، وجميعها تم إنشائها بالذكاء الاصطناعي.

وتشير الباحثة، إلى أنه من الصعب أن نقلل من قيمة الذكاء الاصطناعي للإرهابيين والمجتمعات المتطرفة، والتي تعتبر وسائل الإعلام شريان الحياة بالنسبة لها، والآن يمكن إنشاء المنتجات التي كانت تستغرق أسابيع أو حتى أشهر لتشق طريقها من خلال فرق من الكتاب أو المحررين أو محرري الفيديو أو المترجمين أو مصممي الجرافيك أو الرواة، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بواسطة شخص واحد فقط في ساعات معدودة.

وتقول إن الأمر لا يقتصر فقط على داعش، بل تطور الأمر لتنظيم القاعدة، الذي قام خلال الأشهر الماضية في شبه الجزيرة العربية بأكثر من عملية مستخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي.

وهذا يشمل الجماعات المتطرفة الأخرى، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، الذين ينشرون صورًا جهادية للذكاء الاصطناعي بدون علامات تجارية على الإنترنت.

ففي الذكرى السنوية الماضية لأحداث 11 سبتمبر الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة، ساهم أحد المستخدمين المتحالفين مع القاعدة في حملات جهادية احتفالية بصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي 9 فبراير الماضي، أعلن تنظيم القاعدة عن تنظيم دورة تدريبية تقنية لعناصره، لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وغيره من المجالات.

وتؤكد كاتز، أن استخدام الإرهابيين للذكاء الاصطناعي قد يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد رسائل بوت أو صناعة فيديوهات أو صور، لأنهم يختبرون الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي كمورد للعنف الجسدي، ويبحثون عن أوجه القصور في حواجز الحماية.

واستشهد الكاتبة بهذه الواقعة، التي حدثت في منتصف عام 2023، حين شاركت قناة على Telegram تابعة للمتطرفين لقطات شاشة لروبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي على Telegram يتم خداعه لتقديم أدلة المتفجرات.