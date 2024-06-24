نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج حسام النبوي

نعي مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب، المخرج حسام النبوي الذي وفاته المنية مساء اليوم، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وكان قد رحل عن عالمنا المخرج حسام النبوي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وقد أنهت نقابة السينما إجراءات الدفن، وستقام صلاة الجنازة على المخرج الراحل اليوم، عقب صلاة العشاء بمسجد الشامي بالمحلة الكبرى، والعزاء غدًا بقاعة المناسبات في نفس المسجد.

حسام النبوي، عمل مخرجا للعديد من الأعمال الدرامية آخرها مسلسل "ألف سلامة"، كما عمل مساعدا لإخراج بعض الأعمال الفنية، أبرزها: مسلسل “اللص الذي أحبه” عام 1997، ومسلسل “ذئاب الجبل” عام 1993، وقام بإخراج مسلسل “ألف سلامة” عام 2013.