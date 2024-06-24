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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب فتاة.. حبس متهم شرع في قتل عامل بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالشروع في قتل عامل طعنا بسلاح أبيض “مطواه” في مشاجرة نشبت بينهما بسبب صداقة فتاة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

مشاجرة بسبب صداقة فتاة

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل مصاب بجروح طعنية وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع المصاب اتهم عاطل بالتعدي عليه والشروع في قتله بسلاح أبيض مطواه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على صداقة فتاة ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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