724 مليون دولار حصيلة “Inside Out 2” في 10 أيام

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “Inside Out 2” نجاحه الضخم بشباك التذاكر عقب طرحه بصالات السينما قبل أكثر من أسبوع.

وتجاوزت عائدات الفيلم على مستوى العالم 724 مليون دولار، جمع منها 355 مليون دولار في صالات السينما الأمريكية، و369 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 200 مليون دولار تقريبا، وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

في الجزء الجديد من الفيلم، يعود فيلم ديزني وبيكسار "Inside Out 2" في ذهن المراهقة الحديثة "رايلي" بينما يخوض المقر الرئيسي تدميراً مفاجئاً لإفساح المجال لشيء غير متوقع على الإطلاق: مشاعر جديدة! فرح، حزن، غضب، خوف واشمئزاز، الذين كانوا يخوضون عملية ناجحة على جميع الأصعدة منذ وقت طويل، يعجزون عن تحديد مشاعرهم لدى وصول القلق. ويبدو أنها ليست بمفردها، فقد أحضرت معها الإحراج والغيرة والحسد.