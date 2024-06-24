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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن دور المعاهد البحثية التابعة للوزارة

هشام الحصري
هشام الحصري
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تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.

وتناقش اللجنة في اولى اجتماعاتها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، سمير جابر عيسى، مجدى ملك، حسام العمدة، عصام ياسين، عبد الحميد الدمرداش، بشان التعرف على دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام محمد ياسين، بشأن إعادة الحفر البيارة الموصلة بترعة جانبية النجار في حوض الرزقة الشرقية بالقطعة رقم 126 بقرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب صابر عبدالقوى، بشان تغطية المصارف المارة داخل الكتلة السكنية وعدم رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف مدينة أشمون بمحافظة المنوفية مما يؤثر على الحركة المرورية والصحة العامة.

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب هشام الحصري