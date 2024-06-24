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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير النقل اللبناني: تأثير تقرير "تلجراف" على مرافقنا الحيوية "صفر"

وزير النقل اللبناني
وزير النقل اللبناني
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قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ السلطات اللبنانية فندت تفاصيل تقرير صحيفة "تلجراف" البريطانية، واليوم كانت هناك جولة للدبلوماسيين والسفراء بحضور وسائل الإعلام.

وأضاف "حمية"، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "دعينا جميع السفراء، وكانت الدعوة في العاشرة والنصف صباحا سريعا، وهذه الجولة ليست انتقاصا من سيادة لبنان، فنحن نعتمد عامل الشفافية مع الدول التي تتعامل مع لبنان".

وسألته الإعلامية، عن الدرجة التي قد يخلف بها هذا التقرير تبعات من شأنها التأثير أمنيا على مرافق لبنان الحيوية، ليرد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، قائلا: "صفر، فهذا المقال سخيف جدا، وبني على مصادر، ولكن كان يجب التعامل مع مصادر معروفة، ونحن نتعامل مع مؤسسة بريطانية بمثابة وزارة النقل البريطانية ولديها زيارة دورية سنوية للمطار، وآخر زيارة كانت في شهر يناير ولديها الملف الأمني للمطار، ونفتح المطار على مصراعيه لأي منظمة معنية بالطيران للكشف بهدف تطبيق المعايير الدولية". 
 

صحيفة تلجراف البريطانية وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني السلطات اللبنانية