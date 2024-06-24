الأمن يداهم أوكار تزوير الشهادات الجامعية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى "غير مرخص" - كائن بمحافظة القاهرة) لمنح شهادات وهمية فى عدة مجالات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته على (العديد من الشهادات المزورة المنسوبة صدورها لإحدى الجامعات - ختم أكلاشيه بإسم الكيان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .