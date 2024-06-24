التصريح بدفن طفل سقط من أعلى عربة مياه بأبو النمرس

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان طفل في العقد الأول من عمره، بعدمـا لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلي عربة مياه، عقب اختلال توازنه بقرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من أعلى عربة مياه بأبو النمرس

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من أعلى عربة مياه عقب اختلال توازنه بقرية زاوية أبو مسلم بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.