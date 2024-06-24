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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية: إسرائيل أبلغتنا بقرب انتهاء العملية العسكرية الرئيسية برفح الفلسطينية

العملية العسكرية
العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا ترغب في احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتبحث عن بديل لذلك، متابعة: «إسرائيل أبلغتنا بقرب انتهاء العملية العسكرية الرئيسية في رفح الفلسطينية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وواصلت الخارجية الأمريكية: «دعمنا لإسرائيل يعود لسنوات مضت وهذا لن يتغير، وشحنة الأسلحة المتجهة لإسرائيل التي تم إيقافها لا تزال قيد التقييم، ولابد من معرفة من سيحكم قطاع غزة بعد حماس».

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن «بلينكن» سيؤكد خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي تعهد واشنطن الكامل بأمن إسرائيل وعلى ضرورة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

 

وزارة الخارجية الأمريكية احتلال إسرائيل لقطاع غزة رفح الفلسطينية