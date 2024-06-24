الخارجية الأمريكية تعلق على فيديو تقييد أسير فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين مقطع الفيديو الذي يظهر أسيرًا فلسطينيًا مقيّدًا على مقدمة سيارة جيب عسكرية من قبل القوات الإسرائيلية بأنه "صادم"، وحثت على إجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "لقد شاهدنا هذا الفيديو، لقد كان صادمًا. وكانت هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدًا استخدام البشر كدروع بشرية. يجب على الجيش الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث، ومحاسبة الأشخاص".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، شابًا فلسطينيًا جريحًا وتقييده بمقدمة سيارة جيب عسكرية أثناء مداهمة مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

