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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هجوم حوثي جديد على سفينة تجارية في بحر العرب

هجمات حوثية
هجمات حوثية
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تجارية في بحر العرب أبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن الطاقم آمن وإن السفينة تتجه إلى مقصدها التالي.

وحدد مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن في وقت لاحق أن السفينة هي حاوية ترفع علم ليبيريا قائلا إنها تعرضت لهجوم بصاروخ في أثناء إبحارها ببحر العرب لكنها لم تصب. وكانت السفينة تبحر على بعد 246 ميلا بحريا جنوب شرقي نشطون باليمن.

وقال المركز إن السفينة أبلغت عن سقوط صاروخ في الماء على بعد نحو 50 مترا من الجانب الأيمن للسفينة.

وأضاف المركز في مذكرة "السفينة تعرضت لهجوم على الأرجح للاعتقاد بأنها ترتبط بإسرائيل".

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