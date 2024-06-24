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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. مودريتش يقود كرواتيا لمواجهة إيطاليا

كرواتيا
كرواتيا
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أعلن زلاتكو داليتش المدير الفنى لمنتخب كرواتيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيطاليا، وذلك بعد قليل على ملعب "ريد بول ارينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالى:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، جوسيب سوتالو، مارين بونجراتشيتش، جوسكو جفارديول.
خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا سوسيتش، ماريو باساليتش.
خط الهجوم: اندريج كراماريتش.
ويحتل المنتخب الإيطالى وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، حصدها من فوز وحيد على ألبانيا، وخسارة من إسبانيا، بينما يحتل المنتخب الكرواتى قاع المجموعة بنقطة وحيدة.

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