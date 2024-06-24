يورو 2024.. تشكيل متحفظ لإيطاليا أمام كرواتيا

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كرواتيا، وذلك بعد قليل على ملعب "ريد بول ارينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالى:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، اليساندرو باستوني، ريكاردو كالافيوري، ماتيو دارميان، فيديريكو ديماركو.



خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينهو، لورينزو بيليغريني.



خط الهجوم: جياكومو راسبادوري، ماتيو ريتيغي.



ويحتل المنتخب الإيطالى وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، حصدها من فوز وحيد على ألبانيا، وخسارة من إسبانيا، بينما يحتل المنتخب الكرواتى قاع المجموعة بنقطة وحيدة.