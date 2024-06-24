بالحجاب.. محافظ دمياط تكرم حفظة القرآن الكريم

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فعاليات الأنشطة الدعوية والتثقيفية التى أطلقتها مديرية الاوقاف بمسجد عمرو بن العاص، حيث جاء ذلك بحضور الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تفقدت المحافظ الفعاليات التى شملت المقرأة النموذجيه ومقرأة الأئمة ومقرأة التلاوة للسيدات ، والتى تُعقد أسبوعياً بالمسجد وتستطيع السيدات من خلاله تلاوة القرآن الكريم تلاوة متقنة بأحكام التجويد ، وتققدت المقرأة النموذجية التى تضم الأئمة المتميزين من أصحاب الأصوات الحسنة.

وخلال الزيارة أيضًا أعلنت الدكتورة منال عوض عن افتتاح البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل ، واطلعت على الأنشطة التى يقدمها حيث أشادت باهداف البرنامج لتربية النشء تربية أخلاقية منصبطة وتثقيفهم بمبادئ الدين الاسلامى ، هذا إلى جانب ما يقدمه من أنشطة ترفيهية للطفل .



وفى سياق متصل، ثمنت المحافظ جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، لنشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والفكر الوسطى، وتربية النشء تربية أخلاقية ودينية ، واعداد أئمة ووعاظ ذى خبرة باعتبارهم العماد الأساسى لتحقيق كافة الأهداف .



هذا وقد كرمت الدكتورة منال عوض المتميزين بالانشطة الدعوية والمحفظين وحفظة القرآن الكريم وهم محمد عبد اللطيف أبو الإسعاد، مدير إدارة أوقاف دمياط تقديرًا لنشاطه الدائم في مجال الانشطه الدعويه و حسام محمد معوض، امام وخطيب، تقديراً لتميزه في الانشطه الدعويه والقرانيه وايهاب مصطفى الدنون، مسئول العلاقات العامه بالمديريه، تقديرًا لجهوده المبذولة فى تنظيم الانشطه والافتتاحات الخاصه بالمساجد و شريهان ابراهيم ابراهيم الجمل واعظه بالاوقاف تقديرًا لتفوقها في الانشطه الدعويه بالمديريه و سامي شوقي سالم عامل مسجد و رجب محمد احمد ابو عيسى عاملان بالمسجد تقديراً لجهودهما المبذولة لخدمه المسجد و مهام عملهما والسيد اسماعيل البغبير مؤذن مسجد تقديرًا لأدائه المتميز في اقامه الشعائر ومحمد سادات بحيري اداري باداره اوقاف دمياط تقديراً لتميزه في عمله الاداري وخدمه الاداره والمديرية على اكمل وجه و سلمى سعد تقالوا محفظه للقرآن الكريم تقديرًا لتميزها في أدائها لتحفيظ الأطفال ومريم محمود الشرقاوي طالبه تكريماً لها لحفظها لنصف القران الكريم في سن صغير وجومانا حماده حماده طالبه تكريماً لها لحفظ نصف القران الكريم و يوسف محمد عكاشه طالب تكريمًا له لحفظه ربع القران الكريم وبراء وائل الششتيني طالب تكريمًا له لحفظه لثلاثه ارباع القران الكريم وجنى اسامه العزبي طالبه تكريمًا لها لحفظ أجزاء من القران الكريم وسجى اسامه العزبي طالبه تكريماً لها لحفظ 10 اجزاء من القرآن الكريم.





وعقب التكريم هنأت " المحافظ " المكرمين و أعربت عن خالص أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.