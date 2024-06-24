رسميا.. الزمالك يعلن رفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي

أعلن نادي الزمالك رفضه لخوض مباراة القمة أمام الأهلي غدا، نظرا لعدم تحقيق مطالبه.

وقال الزمالك في بيانه:

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم .

وأضاف: تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر ، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً .

واختتم البيان: فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار ، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لا يتوقف.

