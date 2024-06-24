باحث: مسئولون أمريكيون محبطون من حكومة نتنياهو

أكد الدكتور إدموند غريب، باحث في الشؤون الأمريكية، أن هناك إحباط من قبل العديد من المسؤولين الأمريكيين من حكومة نتنياهو، موضحًا أن إدارة بايدن قدمت العديد من الدعم لإسرائيل ولا توجد دولة فعلت ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن نتنياهو من ناحيته يحاول استغلال وضعه الحالي للضغط على أمريكا في ظل قيادة ضعيفه في أمريكا غير مستعدة لممارسة الضغوط ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع إيمان الحويزي، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الخلافات بين العسكريين الإسرائيليين وبين نتيناهو واليمين المتطرف في حكومته بدأت تبرز وتظهر للجميع، وظهر ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن هناك تناقضا في المواقف على مستوى الحكومة الإسرائيلية وقيادات جيش الاحتلال، موضحًا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه من الصعب تحقيق النصر المطلق في غزة ولا يمكن تدمير حماس لأنها فكرة، وهذه التصريحات ناقضة لنتنياهو وسياسته وهو ما يظهر أن هناك انقسامات حادة بين القيادات الإسرائيلية.

