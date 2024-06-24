نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 الذين يستعدون لآداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية صباح غد الثلاثاء 25 يونيو 2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه النصائح سيجدها الطالب مطبوعة على اوراق اسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية بعد توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا .

وتمثلت نصائح وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية فيما يلي :

تأكد من كتابة بياناتم كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان

تأكد من تسلسل ترقيم الاسئلة ومن عدد صفحات كراسة الامتحان

اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في اجابته

استخدم القلم الجاف الازراق فقط في الاجابة

ممنوع الكشط او استخدام مزيل الكتابة

عند اجابتك عن الاسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف

اختر اجابة واحدة فقط لانه عند اختيار اجابتين او اكثر تفقد درجة السؤال

يتم اجابة الاسئلة المقالية في ورقة الاجابة المخصصة لاجابة الاسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال

لا يعتد بإجابة اسئلة الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية في كراسة الاسئلة

كن حريصا على تظليل اجابتك في نطاق دائرة الاجابة

في حال استلامك ورقة اجابة تالفة او مطبعوة بشكل غير واضح .. قم بطلب ورقة اجابة جديدة من المشرف

تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة اسئلة الاختيار مع نفس الرقم في ورقة الإجابة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية .. غدا

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 ثاني امتحانات المواد الأساسية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وهو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرًا.

جدير بالذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية هو امتحان مقرر على طلاب جميع الشعب (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشمل اللغات الأجنبية الثانية التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة 2024 وفقا لاختيارهم اللغات الآتية:

اللغة الإنجليزية.

اللغة الفرنسية.

اللغة الألمانية.

اللغة الإيطالية.

اللغة الإسبانية.

اللغة الصينية.