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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث الزمالك: لن نخوض مباراة القمة غدًا أمام النادي الأهلي.. فيديو

أحمد سالم المتحدث
أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك
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أكد أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، أنه سيتم صدور بيان من نادي الزمالك بعد دقائق قليلة، متابعا «نؤكد على مطالبنا من مباراة المصري والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن، ومجلس الإدارة قرر عدم لعب مباراة القمة أمام الأهلي غدًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جلسة اليوم مع وزير الشباب والرياضية بحضور رئيس رابطة الأندية؛ تعتبر الجلسة الثانية في طريق المفاوضات حول إمكانية اللعب أمام النادي الأهلي في مباراة القمة غدًا.

وتابع أحمد سالم: الزمالك لن يخوض مباراة القمة غدًا امام النادي الأهلي وهذا هو موقف مجلس الإدارة منذ أول يوم بالإجماع، ونعلن في اجتماع مجلس الإدارة المقبل؛ موقف الفريق الأول من خوض المباريات المتبقة الأخرى في مسابقة الدوري الممتاز.
 

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