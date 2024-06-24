التحقيق في واقعة العثور على طفل بمنزل مسجل خطر ببورسعيد

تُكثف جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة عثور أهالي بورسعيد على طفل ادعوا أنها كان عاريًا وفي حالة إعياء شديد داخل منزل مسجل خطر.

التحقيق في واقعة العثور على طفل في منزل مسجل خطر ببورسعيد

ولاحظ جيران المتهم "ص.م" - عاطل ومسجل خطر، لاحظوا حمله طفلا في حالة إعياء شديد ودخوله به إلى منزله في منطقة الأمين الجديد نطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد.

ودق الجيران على باب منزل المتهم الذي لم يفتح لهم، فكسروا الباب عليه، وعند دخولهم عثروا على الطفل على سرير المتهم وبجانبه بعض ملابسه التي كان يرتديها، كما لاحظوا ارتداء الطفل جلباب مقاسه كبير عليه، وأرجعوا ذلك أن المتهم وضعه على جسده عند كسرهم باب المنزل خوفا من فضح أمره.

وأبلغ الجيران الأجهزة الأمنية التي حضرت وألقت القبض على المتهم، كما عثروا بمنزله على مواد مخدرة، ويتلقى الطفل العلاج داخل مستشفى السلام بورسعيد.

وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن الطفل تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، كما تبين من أقوال والدة الطفل أنها أرسلت طفلها إلى المتهم للعمل برفقته في جمع القمامة لمساعدتهم في مصروف المنزل، ولم تسفر التحقيقات حتى الآن عن إثبات تعرض الطفل للاعتداء الجنسي من المتهم من عدمه.

أكد مصدر مطلع على أنه لم يصدر تقرير الطب الشرعي حتى الآن عن حالة الطفل ومدى تعرضه للاعتداء الجنسي من عدمه، كما لم تتوصل التحقيقات والتحريات الجارية عن حقيقة علاقة المتهم والطفل وتفاصيل الواقعة النهائية.