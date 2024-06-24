الصين.. مصرع وفقدان 5 أشخاص وإجلاء الآلاف من منازلهم بسبب الأمطار

في إقليم آنهوي بشرق الصين، تعرضت مدينة "هوانجشان"، المعروفة بجمالها الطبيعي ومعالمها السياحية الشهيرة، لأمطار غزيرة بدءت منذ 18 يونيو الجاري. تسببت هذه الأمطار في ارتفاع منسوب المياه الخطرة في 99 من 188 مخزنًا، مما استدعى إجلاء 54،109 شخص حتى يوم أمس الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

تم إغلاق حوالي 43 معلمًا سياحيًا وطنيًا مؤقتًا بسبب الأحوال الجوية السيئة، بما في ذلك جبل هوانجشان، الذي يُعتبر موقعًا ثقافيًا عالميًا مدرجًا في قائمة التراث الثقافي لـ "يونسكو"، بفضل مناظره الطبيعية الساحرة. تم إغلاق جزء من الجبل جزئيًا منذ 20 يونيو، وسيتم فتحه مجددًا للزيارة حال تحسن الأوضاع الجوية.

السلطات المحلية تواصل جهودها لمتابعة الوضع وتوفير الدعم للمتضررين، في محاولة للتصدي لتداعيات الأمطار الغزيرة التي تؤثر على الحياة اليومية والسياحة في المنطقة.

في وسط الصين، تعرضت إحدى محافظات مقاطعة هونان لأمطار جارفة أسفرت عن حدوث سيول جبلية مروعة، أودت بحياة أربعة أشخاص وتسببت في فقدان شخص آخر، وفقًا لدائرة إدارة الطوارئ الصينية. وسجلت محافظة "يوانلينج" هطول أمطار غزيرة بمعدل 337.8 مم، مما أدى إلى انجرافات تربية وتشبع التربة بالمياه بشكل كبير، خاصة في مناطق مركز القرى.

تم تفعيل برنامج الاستجابة للطوارئ في المحافظة، حيث نظمت السلطات الجهود لاستعادة إمدادات الكهرباء ووسائل الاتصالات والنقل التي تضررت جراء الكوارث الطبيعية.

في سياق آخر، جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني صباح الأحد إنذاره باللون البرتقالي ضد العواصف الممطرة التي تتوقع أن تستمر في بعض المناطق. كما تم إصدار إنذار باللون الأزرق بسبب الأحوال الجوية شديدة الحرارة، مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان والممتلكات من تأثيرات الطقس القاسي.