ياسر حمد يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

خاض ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي.

وأدى المدافع تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت خاض محمود حمدي "الونش" تدريباته التأهيلية على هامش المران، بعدما سبق وخضع لعملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأدى "الونش" تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.