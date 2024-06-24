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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ملك المغرب يطلق مبادرة إنسانية ومساعدات طبية لدعم الفلسطينيين بقطاع غزة

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أطلق الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، مبادرة إنسانية تهم لتقديم الدعم و مساعدات طبية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

 وتتكون هذه المساعدات، من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، معدات لعلاجالحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، مضيفا أنهذه المواد الطبية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.

 فيما تكفل ملك المغرب بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص.

 وافاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية اليوم انه سيتم إيصال المساعداتالمغربية عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسالالمساعدات الغذائية، بتعليمات من ملك المغرب ، في شهر رمضان الأخير.

وتأتي هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لتؤكد التزام الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بدعم القضيةالفلسطينية.

المغرب غزة الفلسطينيين