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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

10 سيارات لخدمات للشهر العقاري والتوثيق في الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي

أرشيفية
أرشيفية
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تيسيرا على المواطنين فى تقديم خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتشغيل مراكز خدمات مصر المتنقلة فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح ومنطقة الساحل الشمالى خلال فترات الكثافة المتزايدة فى شهرى يوليو وأغسطس 2024.

وأكدت وزارة العدل خلال بيان لها اليوم الاثنين أن ذلك ستم بتوفير عدد 10 مراكز خدمات مصر المتنقلة (سيارات التوثيق ) ونشرها بمنطقة الساحل الشمالى بالأماكن التالية : قرية سيدى كرير ، مدينة الحمام، زهران مول ، مارينا 3، مارينا 5، مدينة العلمين الجديدة ، قرية مراسى ، مدينة سيدى عبد الرحمن ، مدينة برج العرب ، قرية هايسندا .

وسيتم تغيير تلك الأماكن حسب كثافة المعاملات على أن يتم تغطية منطقة الساحل الشمالى وتكون مواعيد العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة مساء، ومن الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، على أن يتم تفعيل الخدمات اعتبارا من الأول من يوليو 2024.

0 سيارات الشهر العقارى والتوثيق المستشار عمر مروان تيسيرا على المواطنين