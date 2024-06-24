تأييد حبس الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.



كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمرت بإحالة الممثل والطبيب محمد غنيم، بتهمة تهديد طليقته «مذيعة» بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.



وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار شادي البرقوقوي في القضية رقم 15486 لسنة 2022 جنايات قسم مصر القديمة، المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلي جنوب القاهرة، أن النيابة العامة تتهم محمد محمد أبو المعاطي غنيم 63 سنة، طبيب بشري وممثل «مخلي سبيله»، أنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هدد المجني عليها رانيا نبيل ذكي خليفه، كتابة وشفاهة بواسطة زينب حسن، بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل وإفشاء أمورا مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.