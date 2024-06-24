المغرب يطلق عملية إنسانية جديدة لإغاثة غزة بتوجيهات من الملك محمد السادس

أطلقت المملكة المغربية عملية إنسانية جديدة لإرسال مساعدات طبية إلى سكان غزة في فلسطين. تشمل هذه المساعدات أربعين طناً من المواد الطبية الضرورية، بما في ذلك معدات علاج الحروق، الطوارئ الجراحية، جراحة العظام والكسور، وأدوية أساسية للأطفال والكبار، وذلك بناءً على تعليمات سامية من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

في سياق متصل، تكفل الملك محمد السادس بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص. سيتم إيصال المساعدات عبر نفس الطريق البري الذي استُخدم في إرسال المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان الماضي.

وتؤكد هذه العمليات الإنسانية الواسعة النطاق التزام الملك محمد السادس الفعلي والعناية المستمرة التي يوليها للقضية الفلسطينية، وفقًا لما جاء في البيان الرسمي.