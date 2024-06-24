ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل فيديو التحرش بفتاة في عقار بالقاهرة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بأحد العقارات بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعى) بتعرضه للضرب بتاريخ 20 الجارى وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك (تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام").


بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما)، وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال إستغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها.. وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

التعدى بالقاهرة وزارة الداخلية المرج بمديرية أمن القاهرة بالتحرش