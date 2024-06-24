الأمن يكشف تفاصيل فيديو التحرش بفتاة في عقار بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بأحد العقارات بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعى) بتعرضه للضرب بتاريخ 20 الجارى وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك (تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام").



بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما)، وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال إستغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها.. وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

