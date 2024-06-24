رئيس «الرقابة والاعتماد»: الالتزام بمعايير الجودة يجنب الأخطاء الطبية بالمنشآت الصحية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة وتحليل أسبابها الجذرية كخطوة أساسية لدعم نظام الجودة داخل المنشأة الطبية والوصول بنسب الأخطاء الطبية لأدنى مستوياتها من خلال خطوات تصحيحية سليمة تحول دون تكرار هذه الأحداث.

وأشار “طه” إلى أن معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تلزم المنشآت المعتمدة بالإبلاغ عن الاحداث الجسيمة خلال 48 ساعة من وقوعها وإجراء تحليل للحدث لاستيضاح الأسباب التي أدت إليها، ووضع خطة تصحيحية لمنع تكرارها، وذلك في مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما، وتقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع من خلال الزيارات الرقابية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR أنه في حالة عدم إبلاغ المنشأة الصحية عن الحدث الجسيم والالتزام بوضع خطة تصحيحية وفقا لمعايير الجودة فإن ذلك قد يعرض المنشأة لتعليق الاعتماد، لافتا إلى أن الحدث الجسيم يقصد به حـدث غیـر متوقـع ینطـوي علـى مخاطـر حـدوث وفـاة أو تعطيل احدى وظائف الجسم بشكل دائم او فقد عضو من أعضائه وقد يحدث بأي نوع من المنشآت الصحية سواء مستشفى، أو معمل تحاليل، أو مركز أشعة، أو وحدة رعاية أساسية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل الأولى الخاصة بتحليل السبب الجذري RCA للأحداث الجسيمة والتي ينظمها مركز التدريب المعتمد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمقر الهيئة بمدينة نصر، بحضور 33 مشارك من مديري وممثلي فرق الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الطبية المختلفة والتي تضم وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية و الإدارة الطبية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في إطار فعاليات الإدارة العامة للتدريب للغير تحت إشراف الدكتورة الشيماء عبد الفتاح لتوكيد الجودة ونشر ثقافة سلامة المريض بالقطاعات الطبية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن ورشة العمل، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة العملية التي خططت الهيئة لتنفيذها حرصا على التطبيق الأمثل لمعايير الجودة وخفض الأخطاء الطبية بالمنشآت الصحية لأدنى مستوياتها، وتتضمن ورشة العمل التدريب على ممارسة خطوات تحليل السبب الجذري بشكل عملي من خلال نماذج محاكاة إلى جانب استخدام أدوات التحليل من خلال سيناريوهات مختلفة والوصول إلى الأسباب الجذرية ووضع خطط لمنع حدوثها.

يحاضر في ورشة العمل كل من د. أحمد الشلبي، مدير إدارة التدقيق الإكلينيكي، ود. أماني نبيل، مدير إدارة التقييم الإكلينيكي، ويقوم بتنسيق الورشة أعضاء الإدارة العامة للتدريب للغير.

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