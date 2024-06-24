فريق مسلسل "وتر حساس" يستعد لبدء تصوير أول مشاهده

يستعد القائمون على مسلسل "وتر حساس"، بطولة الفنانة صبا مبارك، لبدء تصوير أولى مشاهده خلال الأسام القليلة المقبلة، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الخاصة بالعمل.

وتم الانتهاء من عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولة مسلسل “وتر حساس”، ومعاينة أماكن التصوير الخاصة بالعمل، ومن المقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجاري.

وتدور أحداث المسلسل مسلسل "وتر حساس" حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هن: صبا مبارك التي تعمل طبيبة، وإنجي المقدم وتعمل محامية، وهيدي كرم والتي تشغل منصباً إدارياً في إحدى المصالح؛ حيث يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور ومتزوج من إنجي المقدم، وتكشف الأحداث العديد من المفاجآت الخاصة بالشخصيات الأربعة.

مسلسل "وتر حساس" مكوّن من 45 حلقة، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، وبطولة: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد العمروسي، لبنى ونس، تميم عبده.