نوال الزغبي تشارك جمهورها التحضيرات الأخيرة لحفلها بمهرجان موازين

شاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها التحضيرات النهائية لحفلها الغنائى، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، ومن المقرر ان تقدم باقة من أحدث أغانيها.

ونشرت “نوال” فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، للحظة وصولها لمطار المغرب، وظهرت خلال الفيديو بإطلالة كلاسيك مميزة متجهة للمسرح الذي ستقدم فيه حفل الليلة.

وكانت قد طرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"،حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

كما احتفلت مؤخرًا نوال الزغبى بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التى تم تصويرها فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.