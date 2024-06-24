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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سميحة أيوب عن مشاركة «البلوجر» في التمثيل: «ليس لها أي فائدة»

الفنانة سميحه ايوب
الفنانة سميحه ايوب
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انتقدت الفنانة سميحة أيوب، مشاركة «البلوجر» في التمثيل،  معلقة: «ليس لها أي فائدة»، مشيرة إلى أن الإستمرارية هي التي تثبت موهبة الأشخاص.

وقالت الفنانة القديرة خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل، على فضائية «صدى البلد2»، : «مفيش أي فرق في النجومية بين الجيل القديم والجيل الحالي، وكل الفنانين بيمتعوني وتابعت في رمضان اللي فات مسلسل الحشاشين لأنه إنتاج عظيم».

 

وأضافت «أيوب»، أن مسلسل «الضوء الشارد»، حقق نجاح كبير، وكانت هناك كيمياء كبيرة مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، والجمهور لا يزال حتى وقتنا الحالي يناديها باسم الشخصية التي قدمتها «الحاجة ونيسة».

وأكدت أنها لا تحب الأعمال الفنية المتعلقة بـ«البلطجة»، قائلة إنها السبب وراء غيابها عن الساحة الفنية، وتفضل أن تقدم أعمال إنسانية، بعيدا عن «السنج والمطاوي».

 

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