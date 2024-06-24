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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اغتيال أحد عناصر حركة فتح في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم، الإثنين، باغتيال أحد عناصر الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح في مخيم عين الحلوة بجنوب البلاد.

ووفقًا للوكالة، وقع الاغتيال في منطقة الرأس الأحمر داخل المخيم، حيث لقي الفلسطيني (ي.ع) حتفه، مما أدى إلى توتر شديد في الوضع الأمني بالمخيم بعد ظهر اليوم. المخيم يشهد حاليًا حالة من الترقب والحذر في ظل هذه الأحداث.

في أعقاب عملية الاغتيال، تعيش عناصر الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم حالة من الاستنفار. وقام المحتجون بإغلاق الشارع التحتاني، بينما لوحظت حركة نزوح لبعض الأهالي من المخيم خشية من تدهور الأوضاع الأمنية بشكل أكبر.

لبنان حركة فتح مخيم عين الحلوة