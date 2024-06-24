نتنياهو: ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي عرضه بايدن

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، خلال مناقشة خاصة في الجلسة الكاملة للكنيست عقدت بناء على طلب 40 عضوا في الائتلاف بسبب "الفشل الأمني ​​والاقتصادي".

وقال نتنياهو: أعدكم بثلاثة أشياء، أول شيء - لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الـ 120- أحياء وأموات، نحن ملتزمون بالاقتراح الإسرائيلي الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن. موقفنا لم يتغير".

وأضاف: “الأمر الثاني - والذي لا يتعارض مع الأمر الأول، لن ننهي الحرب حتى نقضي على حماس وحتى نعيد سكان الجنوب والشمال سالمين إلى منازلهم”.

وأضاف: "الأمر الثالث - بأي ثمن وبأي شكل من الأشكال سنحبط أهداف إيران لتدميرنا".

وقالت حركة حماس، إن "الموقف الذي عبر عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يؤكد فيه استمراره في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وأنه يستهدف اتفاقًا جزئيًا يستعيد من خلاله عددا من الأسرى فقط، ويستأنف الحرب بعدها، هو تأكيد جلِيّ على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير، ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ على عكس ما حاولت الإدارة الأمريكية تسويقه عن موافقة مزعومة من الاحتلال".

وأضافت حماس في بيان، أن "إصرار حركة "حماس" على أن يتضمن أي اتفاق، تأكيدا واضحا على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل من قطاع غزة، كان ضرورة لا بد منها، لقطع الطريق على محاولات نتنياهو المراوغة والخداع وإدامة العدوان وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

ودعت الحركة، المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى "العمل بشكل حثيث لحمل حكومة الاحتلال الفاشية على وقف حربها ضد شعبنا الفلسطيني"، مطالبةً الإدارة الأمريكية بـ"اتخاذ قرار واضح، بوقف دعمها الإبادة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا في القطاع، ورفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه التي تجعل من واشنطن شريكا أساسيا في ارتكابها".