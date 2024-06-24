لطيفة تطرح ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" في هذا الموعد

كشفت المطربة لطيفة عن الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، الذي يضم 10 أغنيات منوعة، غدًا الثلاثاء 25 يونيو، حيث تعاونت خلاله مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين.

ونشرت "لطيفة" البرومو التشويقي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "حبايبي اتأخرت عليكم شوية بالألبوم، لكن بكرة هيكون بين إيديكم، ألبوم مفيش ممنوع يضم ١٠ أغنيات".

ويتضمن ألبوم لطيفة الجديد "مفيش ممنوع" أغنية باللهجة التونسية، و9 أغانٍ باللهجة المصرية، وتعاونت في هذا الألبوم مع نخبة من الملحنين والشعراء في الوطن العربي، وكان من أبرز الملحنين: وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري، النجم كاظم الساهر، الذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد، ومن أبرز الشعراء المشاركين في الألبوم: سامر أبوطالب، كريم حكيم، نادر عبدالله، مؤمن سالم، حسام سعيد.

وكانت قد انتهت لطيفة من تسجيل وتصوير أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، الذي يحتوي على 10 أغنيات، منها أغنية باللهجة التونسية و9 أغانٍ باللهجة المصرية، وتستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويحمل الألبوم العديد من المفاجآت لجمهور لطيفة المتشوق لها بعد فترة من الغياب.