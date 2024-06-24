عشرات القتلى والجرحى وأعمال إرهابية.. ماذا يحدث في داغستان؟

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، انتهاء المواجهات المسلحة في داغستان في القوقاز الروسي، حيث أسفرت هجمات استهدفت كنائس أرثوذكسية وكنيسا يهوديا واحدا على الأقل، عن مقتل 20 شخصا وجرح 26 آخرين.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إن عملية "مكافحة الإرهاب" التي نفذت في المنطقة انتهت صباح الإثنين و"تمت تصفية" 5 مهاجمين. ولم يتضح ما إذا كان بعض المهاجمين ما زالوا فارّين.

وتأتي سلسلة الهجمات التي وصفتها السلطات الروسية بأنها "إرهابية" بعد ثلاثة أشهر من الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو الذي تبنّاه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر عن مقتل 145 شخصاً.

ووقعت الهجمات الأحد في محج قلعة عاصمة داغستان وفي مدينة ديربنت الساحلية. ولم تتبنها أي جهة بعد.

كانت داغستان وهي منطقة روسية ذات غالبية مسلمة مجاورة للشيشان مسرحاً لاشتباكات مسلّحة متكرّرة مع الجهاديين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما هي حال جزء كبير من القوقاز. وتمّ قمع هذا التمرّد الإسلامي من قبل القوات الروسية بعد قتال استمر سنوات عدة، ولم تشهد روسيا بعد ذلك أي هجمات مماثلة.



وقالت لجنة مكافحة الإرهاب التي فتحت تحقيقا في "أعمال إرهابية"، إن الهجمات استهدفت الأحد "كنيستين أرثوذكسيتين وكنيساً يهودياً ونقطة تفتيش للشرطة".

وأكدت السلطات الصحية في داغستان أن هذه الهجمات التي نفذت في العاصمة الإقليمية محج قلعة وفي مدينة ديربنت خلفت عشرين قتيلا و26 جريحا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون.

وفي هذا السياق، أفاد المحققون بأن من بين القتلى 15 عنصراً من القوى الأمنية على الأقل فضلاً عن مدنيين بينهم كاهن أرثوذكسي.

من جهته، ندد كبير حاخامات روسيا بيرل لازار بـ"جريمة دنيئة"، مستنكراً الرغبة في "قتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء".