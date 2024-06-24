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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مطار بيروت: تقرير صحيفة "تليجراف" البريطانية ضعيف وهشّ

مدير مطار بيروت الدولي
مدير مطار بيروت الدولي
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قال فادي الحسن مدير مطار بيروت الدولي، إنّه بعد تقرير صحيفة "تليجراف" البريطانية جرى عقد مؤتمر صحفي لتبيان مدى ضعف وهشاشة التقرير.

وأضاف "الحسن"، في لقاء خاص، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "التقرير فيه إساءة كبيرة لسمعة المطار، فقد جاء فيه أنه يستند إلى معلومات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا".

وتابع: "بعد أقل من نصف ساعة على نشر التقرير غيّرت الصحيفة محتوى التقرير، وفندنا بالأرقام كل ما جاء في التقرير، كما أن وزارة النقل البريطانية على تعاون كامل مع الطيران المدني اللبناني ومع جهاز أمن المطار".


 

مدير مطار بيروت الدولي صحيفة تلجراف البريطانية فادي الحسن