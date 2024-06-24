مراجعات ليلة الامتحان بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ لمادة اللغة الفرنسية

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مراجعات ليلة الامتحانات لمادة اللغة الفرنسية بكافة الإدارات التعليمية، لطلاب الثانوية العامة، والتي سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات بها، غدًا الثلاثاء، الموافق 25 يونيو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

مراجعة ليلة الامتحان.. ضمن برنامج وضعته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لجذب الطلاب



وتأتي المراجعات النهائية، ومراجعة ليلة الامتحان، ضمن برنامج وضعته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجذب الطلاب، للاستفادة من أمهر المعلمين في كافة المواد الدراسية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للطلاب، لحرصهم على الحضور والاستفادة من المراجعات النهائية، كما وجه الشكر للمعلمين المشاركين في مراجعة ليلة الإمتحان، إضافة لحرص الوزارة ومديرية التربية والتعليم، ومتابعة وكيل الوزارة محمد عبدالله، وقيادات المديرية على نجاح تلك المبادرة المتميزة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن المراجعات النهائية التي جرى تنظيمها لم تشهدها المديرية من قبل من إقبال كبير من الطلاب، وحرصهم من الاستفادة من أفضل المعلمين، في المواد الدراسية، الذين جرى اختيارهم بالتعاون مع الطلاب، استجابة لهم، وأنه سيكرم المعلمين، تقديراً لمشاركتهم الفعالة.

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