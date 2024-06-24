مياه القناة تستقبل رئيس مياه القاهرة ووفد إدارة الذكاء الاصطناعى

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة والوفد المرافق له من الادارة العامة للذكاء الاصطناعى بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وذلك فى إطار التعاون المثمر وتبادل الخبرات ما بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وبين شقيقاتها من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ان وفد شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى قام بزيارة محطة المياه العكرة بالقنطرة غرب للاستفادة من التجربة الرائدة لشركة مياه القاهرة فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى ادارة منظومة المياه وتقنيات التحكم الالكترونى فى التشغيل والصيانة وتحليل الآداء وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير وتحديث انظمة العمل والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الإصطناعى فى حوكمة و إدارة المنشآت بكافة مؤسسات الدولة .



وقام فريق العمل المشترك من شركة مياه الشرب بالقاهرة وشركة محافظات القناة بتركيب جهاز التراسونيك لقياس منسوب الترعة بمأخذ رافع المياه العكرة وذلك للمتابعة الدقيقة لمنسوب ترعة بورسعيد أمام رافع المياه العكرة بالقنطرة غرب وكذا التغير فى منسوب الترعة ومدى ملائمة مستوى منسوب المياه لانتظام ضخ المياه للمحطة .

وأشاد اللواء عبد الحميد عصمت بالجهود المبذولة لشركة مياه القاهرة وسعيها المستمر على تطوير كافة منظومات العمل ضمن سياسة الدولة فى التحول الرقمى وميكنة كافة إجراءات التشغيل بجميع مواقع العمل ، موجها الشكر للمهندس مصطفى الشيمى رئيس مياه القاهرة على تعاونه المثمر والمستمر لشركة محافظات القناة ، مؤكدا على أهمية تلك الزيارة لتبادل ونقل الخبرات بين الشركات التابعة لتحقيق اعلى استفادة فى تحديث نظم العمل وتقييم الآداء .