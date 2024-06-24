الكهرباء والبترول تعتذران للمصريين.. وهذه مواعيد تخفيف الأحمال حتى نهاية الأسبوع

قدمت وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار للشعب المصري عن إجراءات تخفيف الأحمال التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترة قطع الكهرباء.

وأوضحت الوزارتان فى بيان لهما : "أنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة؛ فإنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

وأضافت الوزارتان، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بشأن تخفيف الأحمال لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

مراحل تخفيف الأحمال حتى نهاية الأسبوع الحالي على مستوى الجمهورية



المراحل:

* المرحلة الأولى: من الساعة 2م إلى الساعة 5م.

* المرحلة الثانية: من الساعة 3م إلى الساعة 6م.

* المرحلة الثالثة: من الساعة 4م إلى الساعة 7م.

* المرحلة الرابعة: من الساعة 5م إلى الساعة 8م.

* المرحلة الخامسة: من الساعة 6م إلى الساعة 9م.

* المرحلة السادسة: من الساعة 7م إلى الساعة 9م.