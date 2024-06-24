روسيا تستهدف مركزًا لوجستيًا ضخمًا للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها استهدفت مركزًا لوجستيًا ضخمًا تابعًا للقوات الأوكرانية، حيث كانت تُخزّن وتجري عمليات تجميع وتوزيع للأسلحة الغربية التي تُسلّم إلى كييف، بما في ذلك الصواريخ.

وأكدت الوزارة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن قوات الجيش الروسي قامت بضرب هذا المركز اللوجستي الكبير الذي تستخدمه القوات الأوكرانية لتجميع وتخزين وإعادة توزيع الأسلحة الغربية.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى تدمير تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 112 منطقة، موضحة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية سيطرت على مواقع أكثر استراتيجية، وقامت باستهداف وتدمير القوات البشرية والعتاد التابع للواءي الدفاع الأرضي 115 و123، واللواء 21 التابع للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وروفنوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تصدت القوات الروسية لهجوم مضاد شنه اللواء البحري 37 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأفادت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 140 عسكريًا، بالإضافة إلى 6 مركبات ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم المصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر"2A65 "Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر"دي-20" عيار 152 ملم.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية ودمرت تشكيلات من اللواء 35 مشاة بحرية واللواء 124 دفاع أرضي في مناطق أنتونوفكا وإيفانوفكا بمقاطعة خيرسون.

ووفقًا للتقارير، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، بالإضافة إلى دبابة و9 مركبات. كما تم تدمير مدافع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم المصنوعة في الولايات المتحدة، ومدفع هاوتزر "2A65 Msta-B" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 176 طائرة مسيرة أوكرانية، وستة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" المصنوعة في الولايات المتحدة، وأربعة صواريخ "باتريوت" موجهة مضادة للطائرات، بالإضافة إلى عشرة صواريخ "هيمارس" وأربعة صواريخ "فامبير" المصنوعة في التشيك.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، في 24 فبراير 2022، 613 طائرة، و276 طائرة هليكوبتر، و26487 طائرة دون طيار، و533 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و16416 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1348 مركبة مخصصة لإطلاق الصواريخ، و10825 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، و22893 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.