تأجيل محاكمة سما كلينك لجلسة 22 يوليو

أجلت محكمة جنح مدينة نصر محاكمة سما كلينك واثنين آخرين، لاتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب لجلسة 22 يوليو.

وشمل قرار إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.