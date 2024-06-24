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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدير مطار بيروت: لبنان يتعرض لحملة تشويه إسرائيلية

مطار بيروت الدولي
مطار بيروت الدولي
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في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، نفى مدير مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، صحة الادعاءات التي نشرتها صحيفة التليجراف البريطانية، بتخزين حزب الله أسلحة في المطار.

وأكد أن التقرير استند إلى معلومات غير دقيقة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والذي بدوره نفى هذه المزاعم بشكل قاطع. واعتبر الحسن أن لبنان يتعرض لحملة تشويه إسرائيلية تهدف إلى زرع الخوف ومنع الناس من القدوم إليه.

وأوضح الحسن أن جميع الرحلات القادمة إلى لبنان تخضع لنفس الإجراءات الجمركية الصارمة والمعايير الأمنية المتبعة، مما يضمن سلامة وأمن جميع الركاب.

ولفت إلى أن وجود 45 شركة طيران عالمية تعمل مع مطار بيروت الدولي يعد دليلًا على ثقة المجتمع الدولي في الإجراءات والتدابير التي يتم اتباعها في المطار.

وأكد الحسن أن حركة الطيران لم تتأثر سلبًا بادعاءات صحيفة التليجراف، بل على العكس، شهد المطار زيادة ملحوظة في عدد الرحلات والركاب.

وأشار إلى أن المطار استقبل أمس 110 طائرات، ووصل إجمالي عدد الركاب القادمين إلى أكثر من 15 ألف راكب، مما يعكس ثقة المسافرين المستمرة في مطار بيروت الدولي.

مطار بيروت حزب الله الاتحاد الدولي للنقل الجوي