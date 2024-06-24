أزمة القمة.. رئيس الزمالك يبلغ عبدالواحد السيد بإلغاء معسكر الفريق

أبلغ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عبدالواحد السيد مدير الكرة بإلغاء معسكر اللاعبين بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي.



وتمسك حسين لبيب بقراره بعدم خوض مباريات الدور المتبقية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة رفضوا العدول عن القرار خلال الاجتماع المنعقد حاليا.



وأضاف المصدر أن المجلس الحالي يلوح بالاستقالة لوزير الشباب والرياضة في حال استمرار الضغط ، مؤكدا أن الجميع داخل المجلس يرفض التراجع عن القرار.



وكان مجلس الإدارة اجتماع مع وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم، ولم يمنحه القرار النهائي بخوض اللقاء من عدمه.