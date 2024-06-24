صحة مطروح: إعدام 145 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 15 محضرًا

تمكنت اللجان التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، من ضبط وإعدام 145 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة، وتحرير 15 محضرا لعدم وجود شهادات صحية.

جاء ذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لمديرية الصحة وتزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة خلال موسم الإجازات وفصل الصيف السياحى، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه كلف لجان مكبرة من القطاع الوقائي لمراقبة الأغذية، بالمديرية تحت إشراف الدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائى؛ للمرور ومتابعة الأسواق في نطاق مدينتي مطروح والعلمين.

وكيل صحة مطروح: المرور على 15 منشأة غذائية بنطاق مرسى مطروح والعلمين

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن إدارة مراقبة الأغذية، دفعت بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق مدينتى مطروح والعلمين، وقامت اللجان بالمرور على 15 منشأة غذائية وإعدام أكثر من 145 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة و 22 لتر سوائل مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 12 عينة، وتحرير 15 محضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين؛ ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجارٍ العرض علي النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وكيل صحة مطروح: استمرار الحملات المكثفة على المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية

وأكد "سالم" على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

صحة مطروح: إعدام 145 كم أغذية فاسدة وتحرير 15 محضرا

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